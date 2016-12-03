افتتاح المعرض السنوي للفنانين التشكيليين باللاذقية

افتتح فرع اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية معرضهم السنوي في صالة الباسل للمعارض بمدينة اللاذقية، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا ويستمر حتى الخميس القادم ويتضمن 56 لوحة إبداعية متنوعة في مجال التصوير الزيتي والمائي والباستيل والإكرليك والنحت والحفرعلى الخشب والرخام.

وتم الافتتاح بحضور الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية والدكتور نقولا مرطيشو رئيس مكتب النقابات المهنية والمهندس ياسر دواي نائب محافظ اللاذقية لشؤون الثقافة والسياحة والإعلام وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومجلس الفرع وحشد من الفنانين والمهتمين يالفن التشكيلي.

ولفت الدكتور شريتح في الافتتاح إلى أهمية الأعمال الفنية المعروضة بتجسيد رؤية الفنانين السوريين لما يجري من أحداث وعكس حسهم الوطني وأملهم بعودة الأمن والأمان على يد جنود الجيش العربي السوري والتعبير عن مساهمتهم في إعادة إعمار سورية.

وأكد فريد رسلان رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية أن المعرض غني بالمستويات الفنية والأساليب المنوعة والمواضيع المتميزة التي تلاقي ما يجول بخواطر الفنانين واستخدامهم الخامات الفنية والأدوات المتعددة .

وأضاف رسلان أن المعرض يسهم في تنشيط الحركة الفنية التشكيلية في محافظة اللاذقية ويجسد لوحات فنانين مبدعين شاركوا في العديد من المعارض في سورية وفي عدد من البلدان العربية والأجنبية.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد