افتتاح دورات علفية جديدة للثروة الحيوانية في جميع المحافظات

فتحت المؤسسة العامة للأعلاف دورات جديدة لتوزيع مقننات علفية للأغنام والماعز والجمال والأبقار في جميع فروع المؤسسة بالمحافظات لغاية التاسع والعشرين من الشهر القادم.

ويجري توزيع المقنن العلفي بمقدار 10 كيلوغرامات من النخالة و 4 كيلوغرامات من الشعير و 2 كيلوغرام من الذرة للرأس الواحد من الأغنام والماعز و 100 كيلوغرام من النخالة و 50 كيلوغراما من الشعير للرأس الواحد من الجمال.

وأشارت المؤسسة إلى أن عملية توزيع المقنن العلفي للأغنام والماعز والجمال في محافظة الحسكة تم البدء بها وتنتهي في التاسع والعشرين من الشهر القادم ولكن بكمية 12 كيلوغراما من النخالة و 60 كيلوغراما من الشعير للرأس الواحد من الأغنام والماعز و 50 كيلوغراما من النخالة و 150 كيلوغراما من الشعير للرأس الواحد من الجمال.

كما تضمنت القرارات توزيع مقننات علفية للأبقار في كل الفروع عدا الحسكة بدءا من التاسع من الشهر الماضي ولغاية الثامن من الشهر القادم بكمية 75 كيلوغراما من مقنن جاهز حلوب و 10 كيلوغرامات من النخالة و 10 كيلوغرامات من الشعير للرأس الواحد.

أما في محافظة الحسكة فحددت الكميات بـ 20 كيلوغراما من النخالة و 150 كيلوغراما من الشعير للرأس الواحد من الأبقار بدءا من الثاني من الشهر الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه بينما توزع للخيول المسجلة بمقدار 250 كيلوغراما من النخالة و 300 كيلوغرام من الشعير ويكون للخيول المؤهلة للتسجيل 200 كيلوغرام من النخالة و 250 كيلوغراما من الشعير ويحدد للخيول الوطنية 100 كيلوغرام من النخالة و 150 كيلوغراما من الشعير وذلك للرأس الواحد في الحسكة بدءا من الثاني من الشهر الجاري وحتى نهاية العام.

وبينت المؤسسة أنه تم تحديد الكمية الخاصة للجواميس في الفرع نفسه بـ 75 كيلوغراما من النخالة و 150 كيلوغراما من الشعير للرأس الواحد بنفس توقيت توزيع مقنن الخيول.