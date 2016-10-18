افتتاح صالتين استهلاكيتين في مشفى المواساة ومكتبة الأسد

افتتحت المؤسسة العامة الاستهلاكية أمس صالتين جديدتين تابعتين لفرع دمشق الأولى في مشفى المواساة والثانية في مكتبة الأسد بدمشق في إطار سياسة توفير مختلف المواد والسلع الاستهلاكية للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة بيسر وسهولة.

وأوضح رئيس فرع دمشق للمؤسسة وسام حمامة أن افتتاح هاتين الصالتين يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين، واستمرار توفير الاحتياجات الضرورية لهم من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مناسبة.

وأكد حمامة أن المؤسسة حريصة على توفير جميع المستلزمات والخدمات الضرورية وإن افتتاح منافذ البيع في أماكن العمل في وزارة ومؤسسات الدولة، يهدف إلى تخفيف أعباء ومشقة التنقل ويحد من ظاهرة الازدحام ويمكن العامل من الحصول على احتياجاته الغذائية بكل يسر وسهولة.

ويقدم مركز المؤسسة في مشفى المواساة خدمات لنحو 4500 عامل من أطباء وممرضين وفنيين، بينما يقدم مركز مكتبة الأسد خدمات لنحو 500 موظف وعامل في المكتبة إضافة للذين يرتادون المكتبة.