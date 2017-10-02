افتتاح فرع للمصرف التجاري السوري بالقنيطرة

افتتح المصرف التجاري السوري اليوم فرعه الجديد في الحي الخدمي بمدينة البعث على ارض محافظة القنيطرة.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر في تصريح للإعلاميين إلى أهمية افتتاح فرع المصرف على أرض المحافظة بما يصب في استكمال البنية الهيكلية للمديريات لتمكينها من تقديم الخدمات للمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين.

من جانبه أوضح مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن افتتاح الفرع يأتي في إطار سياسة توسيع قاعدة عمل المصرف التجاري السوري ليشمل كل المناطق والمحافظات السورية مشيراً إلى أن الهدف من ذلك تخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتخفيف عبء التنقل عنهم لقبض الرسوم المترتبة على جوازات السفر والإقامة وغيرها من الخدمات المصرفية.

وبين سلمان أن المصرف يقدم الخدمات المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني وفتح الحساب بأنواعه بما فيه حساب الحوالات والودائع.

من جانبه أشار مدير فرع المصرف التجاري بالقنيطرة قاسم طه إلى أن الفرع يقدم خدمة سحب رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين ممن وطنوا رواتبهم لدى المصرف التجاري وإجراء عمليات الإيداع وسحب الأموال للقطاعين العام والخاص لافتا إلى أن الفرع سيفتتح كوتين إضافيتين خلال الفترة القادمة امام الفرع الجديد ليصبح عدد الكوات المفتوحة للمصرف أربع.