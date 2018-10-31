افتتاح قسم اللغة الفارسية في المعهد العالي للغات بجامعة تشرين

افتتح في المعهد العالي للغات بجامعة تشرين اليوم قسم اللغة الفارسية بالتنسيق مع المستشارية الثقافية الإيرانية في اللاذقية.

وأكد الملحق الثقافي الإيراني حسين الحسيني في كلمة له خلال الافتتاح أهمية اللغة كجسر للتواصل بين الشعوب وخاصة في حالة سورية وإيران اللتين تربطهما علاقات عميقة قائمة على التفاهم والتعاون والنظرة المشتركة للعديد من القضايا.

ولفت الحسيني إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها اللغة العربية ودخول الكثير من مفرداتها بصلب اللغة الفارسية، معربا عن أمله بنجاح هذا القسم ليكون فاتحة تعاون مستقبلي أشمل وأوسع.

بدوره أكد الدكتور بسام حسن رئيس الجامعة ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة تشرين والجامعات الإيرانية في مجال اللغات والآداب والدراسات العليا وفتح أفق التعاون العلمي والثقافي ليشمل كل المجالات.

من جهته عميد المعهد العالي للغات الدكتور أوراس عثمان أشار إلى أن افتتاح القسم يشكل إضافة مميزة للمعهد تتيح للطلبة الراغبين بالدراسة في إيران فرصة تعلم اللغة من خلال دورات تستمر من 3 إلى 5 أشهر، إضافة إلى دورات للراغبين بتعلم اللغة الفارسية من عمر 14 عاماً فما فوق والقسم هو الرابع في المعهد إلى جانب أقسام اللغة العربية والانكليزية والفرنسية فضلا عن شعبة اللغات الأجنبية التي تضم اللغات الروسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

وأشار عثمان إلى أن أكاديميين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة سيدرسون في شعبة واحدة بقسم اللغة الفارسية على أن تفتتح مزيد من الشعب لاحقاً، لافتاً إلى أن اللغة الفارسية لغة سهلة التعلم للطلبة العرب لأن أكثر من 60 بالمئة من مفرداتها عربية.