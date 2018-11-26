افتتاح مجمع قضائي في بصرى واستئناف العمل في محكمتي صلح المسيفرة وغزالة

تم اليوم افتتاح مجمع قضائي في مدينة بصرى الشام واستئناف العمل في محكمتي الصلح ببلدتي المسيفرة وخربة غزالة بريف درعا في إطار الجهود الرامية إلى إعادة وتفعيل جميع مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقة الجنوبية.

وأشار المحامي العام بدرعا القاضي سعود المحمد في تصريح للصحفيين إلى أن الغاية من افتتاح المجمع القضائي وإعادة تفعيل محكمتي المسيفرة وخربة غزالة تسهيل عملية التقاضي واختصار المسافات والأعباء على المواطنين ضمن توجيهات مجلس القضاء الأعلى القاضية بإيصال الحق للمواطن بأقل التكاليف وأقصر الطرق.

رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا المحامي فهد العدوي لفت إلى أن إعادة افتتاح المجمع القضائي وإعادة عمل محاكم الصلح جاء استنادا إلى الخطط إلرامية إلى التوسع في افتتاح المحاكم بكل مدن وبلدات المحافظة، مؤكدا أن إعادة تفعيل العمل القضائي دليل على اهتمام الدولة بشان المواطنين وحل منازعاتهم بايسر واسرع الطرق.

القاضي محمد المقداد رئيس محكمة البداية المدنية والتنفيذ والصلح المدني في بصرى بين أن المجمع يضم محاكم للصلح المدني والأصول الموجزة وقضاء التحقيق والقضاء الشرعي إضافة إلى البداية المدنية وبداية الجزاء وتنفيذ الأحكام من خلال دوواين معنية بعمل المحاكم؟، مؤكدا أن افتتاح المجمع ساهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتخفيف اعباء الانتقال على المتخاصمين.

وأوضح رئيس محكمة صلح خربة غزالة القاضي سليمان العماري أن محكمة خربة غزالة عبارة عن مجمع مصغر يعنى بقضايا مواطني غزالة والغارية الشرقية والغربية والكتيبة وعلما، مؤكدا أن العمل مستمر لتسهيل أمور المواطنين في المجالات الشرعية والجزائية والمدنية والتنفيذية.

وبين القاضي سامر سمارة رئيس محكة صلح المسيفرة أن رجوع مرفق القضاء إلى المسيفرة تجسيد للمصالحة الوطنية ودليل على حرص الدولة على خدمة أبنائها وإعادة الضالين منهم، مؤكدا أن مرفق القضاء المرجع الأمن للمواطنين والوحيد القادر على إعادة الحق لأصحابه و نصرة المظلوم.

شارك في الافتتاح محافظ درعا محمد خالد الهنوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي.

الجدير بالذكر أنه جرى في تموز الماضي إعادة افتتاح محكمتي صلح داعل والحراك بعد إعادة الأمن والاستقرار إليهما.