افتتاح محكمة صلح في بلدة خربة التين نور بريف حمص الغربي

افتتحت اليوم في خربة التين نور بريف حمص الغربي محكمة صلح بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع حل القضايا القانونية.

وأكد المحامي العام في المحافظة خالد عز الدين أن افتتاح المحكمة يأتي ضمن خطة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إنشاء محاكم في مختلف المناطق والبلدات لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم مختلف الخدمات القضائية.

وأوضح أنه يتم التحضير لإعادة افتتاح وتفعيل المحاكم التي كانت غير مفعلة قبل تحرير المناطق الموجودة فيها من الإرهاب وسيتم افتتاحها قريباً كمحكمة الرستن وتلدو والقريتين.

بدوره أشار القاضي هلال حسين رئيس محكمة الصلح في خربة التين نور إلى أن المحكمة ستسهم بتخفيف الأعباء وتوفير الوقت على المواطنين في أكثر من أربعين قرية، مبيناً أن المحكمة تضم اختصاصات عدة منها محكمة شرعية ومحكمة صلح جزائي ومحكمة الأصول المدنية والكثير من الاختصاصات القانونية، مشيراً أن كل كوادر المحكمة جاهزة لاستقبال المواطنين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.