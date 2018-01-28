افتتاح معرض تشكيلي لفنانين سوريين في اليونان

“قصص لم ترو بعد” معرض تشكيلي افتتح في مدينة ماروسي اليونانية لثمانية فنانين سوريين، تنظمه مؤسسة “مناس غانم” للفنون وصالة ألف نون للفنون والروحانيات بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليونانية لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم “اليونيسكو” ومحافظة ماروسي.

وعبرت الخطوط والألوان وشخصيات اللوحات المشاركة في المعرض عن الحياة والمشاعر والآمال التي يعيشها السوريون المحكومون بالحب والجمال والعطاء على الرغم من قسوة ظروف الحرب والآلام والخسائر الناتجة عنها.

الفنان التشكيلي بديع جحجاح مدير صالة ألف نون قال في تصريح له: “هدف المعرض تسليط الضوء على أعمال باقة من الفنانين السوريين من معظم المحافظات ممن عايشوا تفاصيل الحرب على وطننا ولم تؤثر رغم قسوتها على أرواحهم ذات الجذور السورية النقية فظلوا ولا يزالون يرسمون الأمل والحب والطفولة من إيمانهم الراسخ بأن الغد أجمل وأن الإنسان المحب والمنفتح على الآخر منتصر على كل ما هو متطرف ومغلق لأنه لا يشبه الطبيعة الأم والثقافة السورية”، وعن اختيار مدينة ماروسي التابعة للعاصمة أثينا مكاناً لاستضافة المعرض، بين جحجاح أن دمشق واثينا عاصمتان من الحضارات والتراث وهما مصدر إشعاع النور والالهام لمبدعي العالم اضافة إلى رغبتنا كسوريين بتوجيه رسالة جمال وسلام إلى المتذوقين الأوروبيين بدءاً من أثينا.

يستمر المعرض إلى شباط المقبل، ويضم كلاً من الأخوين نعمت وبشير بدوي وسراب صفدي وأكسم طلاع وموفق مخول وجمعة نزهان وجان حنا وبديع جحجاح.