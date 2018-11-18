افتتاح مكتب قنصلي في الحسكة لتخديم أبناء المنطقة الشرقية

افتتح في محافظة الحسكة اليوم مكتب قنصلي تابع لوزارة الخارجية والمغتربين بغية تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين وتخفيف عناء السفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم.

و بين مدير المكتب القنصلي بوزارة الخارجية عبد المولى النقري أن افتتاح المكتب يأتي بهدف الوصول إلى كل مواطن في أراضي الجمهورية العربية السورية والسعي لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الاجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين.

ولفت المولى إلى أن الوثائق الصادرة عن المكتب ستكتسب الصفة القانونية والسيادية داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

من جانبه نوه مدير المكتب القنصلي في المنطقة الشرقية رائد لحدو أنه تم تجهيز المكتب في مقر مديرية البريد بمركز المدينة وتزويده بمستلزمات العمل الضرورية إضافة إلى تأمين الكوادر الوظيفية والإدارية والذين تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية على الأعمال القنصلية في وزارة الخارجية.

ومن أهم الخدمات التي سيقدمها المكتب حسب لحدو تصديق كافة الوثائق الممنوحة في القطر لأهالي المحافظات الشرقية الثلاث “الحسكة ودير الزور والرقة ” وتصديق الوثائق الخارجية ومنها على سبيل المثال وثائق “شهادات التعليم وبيانات الولادة والوفاة وسندات الإقامة وغيرها”.

وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لافتتاح المكتب معتبرين أنه مكسب لأبناء المحافظات الشرقية لناحية الاهتمام بشؤونهم وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر والتخفيف من الأعباء المادية الباهظة التي كانت تقع على عاتقهم جراء السفر لتصديق الأوراق في مقر الوزارة بدمشق.