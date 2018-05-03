افتتاح مهرجان الفرات للتسوق في مدينة دير الزور

افتتحت غرفة تجارة دير الزور والمؤسسة السورية للتجارة مهرجان الفرات للتسوق في مجمع صحارى العمالي بمدينة دير الزور بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.

المهرجان الذي شهد خلال افتتاحه مساء أمس مشاركة واسعة وحضوراً لافتاً يستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري وتشارك فيه 26 شركة تجارية وصناعية 20منها من خارج المحافظة وتعرض فيه مواد غذائية واستهلاكية وألبسة ويشهد عروضاً وتخفيضات كبيرة.

وذكر رئيس غرفة التجارة بدير الزور مازن كنامة أن مهرجان الفرات للتسوق ليس فقط فعالية اقتصادية لدعم أبناء دير الزور الذين بدؤوا يتلمسون عودة عجلة الحياة إلى مسارها الطبيعي في مدينتهم التي عانت كثيراً من الإرهاب بل هو أيضاً رسالة بأن دير الزور تستعيد عافيتها وألقها لتثبت للعالم بأسره أن عروس الفرات ستظل مكللة بالغار بعد أن كساها أبطال الجيش العربي السوري بثوب النصر.

وأشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمد العمر إلى أن مشاركتهم في المهرجان هي مساهمة من صناعيي دمشق وريفها في دعم دير الزور التي يستحق أهلها كل المحبة وهي خطوة أولى في هذا المجال وستتبعها خطوات قادمة.

وعبر عدد من المشاركين في المهرجان عن سعادتهم للاقبال الكبير الذي شهدته الساعات الأولى من انطلاقه مؤكدين أن هذه المشاركة تأتي لدعم دير الزور.

وبعد إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري إلى معظم قرى وبلدات ومناطق دير الزور تعمل مختلف المؤسسات والدوائر الخدمية للإسراع في إعادة تأهيل مختلف القطاعات ضمن سياق برنامج عمل متكامل تنفذه الحكومة لإعادة جميع الخدمات الأساسية إلى المحافظة.