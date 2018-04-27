افتتاح مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في أوبرا دمشق (صور)

مهرجان سينما الشباب- تصوير سوار ديب

خــاص – البعث ميديا – تصوير: سوار ديب

 

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