افتتاح نقطة طبية لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين في دير الزور

تم اليوم افتتاح نقطة طبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مجانا في فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بمدينة دير الزور.

وأكد المحافظ محمد ابراهيم سمره خلال افتتاح النقطة الطبية أن الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي تساهم في تعزيز صمود أبناء دير الزور في مواجهة الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي على أحياء المدينة حيث يمنع عنها الغذاء والدواء ويعتدي على الأحياء السكنية والبنى التحتية بالقذائف والمفخخات.

وبين المحافظ أن النقطة الطبية ستقدم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا للأطفال والنساء.

وأشارت رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية الدكتورة غادة بقجه جي إلى أن النقطة الطبية تضم عيادة نسائية وأخرى للأطفال يشرف على كل واحدة طبيب مختص إضافة إلى صيدلية. لافتة إلى أن النقطة الطبية ستقدم الإسعافات الأولية للجرحى جراء الاعتداءات الإرهابية على الأحياء السكنية بالقذائف.

وأضافت ان الأدوية مقدمة من جمعية تنظيم الأسرة السورية وتم إيصالها إلى مدينة دير الزور عبر حوامات الجيش العربي السوري وسيكون هناك كميات إضافية من خلال المنظمات والجمعيات الخيرية.

ويحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويمنع وصول المواد الغذائية إليهم حيث يقوم الطيران السوري والروسي بإيصال المساعدات المتنوعة عبر الحوامات أو إلقائها بالمظلات.