افتتاح وتجهيز صالات للسورية للتجارة وخطوط لإنتاج الخبز في دير الزور

بهدف تأمين الاحتياجات المتزايدة لأهالي دير الزور العائدين إلى منازلهم من المواد التموينية والاستهلاكية تم افتتاح خط الإنتاج الثالث بالمخبز الآلي الثاني في مدينة دير الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يومياً وصالة الروضة للسورية للتجارة بحي الجبيلة في المدينة.

وفي السياق ذاته يستمر العمل على تجهيز الفرن الآلي في الميادين لوضعه في الخدمة خلال الشهر الحالي، إضافة إلى مخبز العشارة الذي سيدخل الخدمة خلال 20 يوماً والفرن الآلي الأول الذي ستتم المباشرة بإعادة تأهيله إلى جانب مخبز الكرامة الاحتياطي الذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 طناً باليوم.

وخلال جولة قام بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى محافظة دير الزور ناقش مع المعنيين الواقع التمويني وآليات تشغيل عدد من الأفران بريفي دير الزور الغربي والشرقي بعد إعادة تأهيلها إلى جانب تجهيز ست صالات للسورية للتجارة في ريف المحافظة الشرقي لتدخل بالخدمة خلال هذا الشهر.

ولفت الوزير الغربي إلى أنه تم صرف نحو 800 مليون ليرة سورية لتحسين واقع المخابز بمحافظة دير الزور وسيصل المبلغ إلى المليار مع نهاية العام الجاري.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الثالث في مخبز دير الزور الآلي 10 أطنان يومياً حسب مدير عام الشركة العامة للمخابز جليل إبراهيم، مبيناً أنه يوجد حالياً 5 خطوط إنتاج في الخدمة بدير الزور يعمل كل واحد منها بطاقة 10 أطنان يومياً وخلال الشهر القادم ستدخل 3 خطوط جديدة في الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأهالي من مادة الخبز.

وبالنسبة لإنشاء خط ثالث في مطحنة الفرات أوضح مدير عام الشركة العامة للمطاحن المهندس مهند شاهين أن الخط الثالث يهدف إلى رفع إنتاجية المطحنة من 70 طناً إلى 125 طناُ يومياً، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون وزيادة ساعات عملهم لتغطية احتياجات دير الزور وريف الرقة الشرقي.

وتغطي صالة الروضة التي تم افتتاحها حديثاً احتياجات أهالي حي الجبيلة وفق مدير فرع الشركة السورية للتجارة بدير الزور المهندس ياسين الياسين الذي بين أن الأهالي بدؤوا بالعودة إلى الحي وسيتم تأمين كل البضائع والمواد الاستهلاكية والقرطاسية لهم وبأسعار منافسة.