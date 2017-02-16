افتتاح وحدة نسائية وروضة وحضانة فى حي الزبدية “المحرر” بحلب

افتتح فرع الاتحاد العام النسائى فى حلب اليوم وحدة نسائية وروضة وحضانة فى حى الزبدية وذلك فى اطار خطط المكتب الادارى للفرع لإعادة تفعيل الوحدات النسائية فى الأحياء التى أعاد اليها الجيش العربى السورى الأمن والاستقرار بعد إخراج الارهابيين منها.

وبينت رئيسة المكتب الادارى للاتحاد فى حلب دنيا العرجة أن إعادة تأهيل وتفعيل الوحدة النسائية والروضة تهدف الى تنشيط الحياة الاجتماعية والتواصل مع الأهالى لغرس قيمة العمل التطوعى والمواطنة التى تعيدإشراقة الحى من خلال الدورات التأهيلية والتعليمية والدعم النفسى.

ولفتت العرجة الى أنه تم تنسيب 80 امرأة فى الوحدة والتحق 25 طالبا وطالبة فى الروضة وهناك فريق متطوع يقوم بتأهيل الاطفال الذين فاتهم سن الدراسة من خلال تسوية وضعهم وإجراء عملية سبر لهم لمتابعة تحصيلهم العلمى والتحاقهم بالمدارس .

حضر حفل الافتتاح أمين شعبة التربية الثانية لحزب البعث العربى الاشتراكى رامز كابى وأعضاء قيادة الشعبة وأعضاء المكتب الادارى للاتحاد النسائى ورئيسات الروابط ومشرفات دور الرياض وحشد من أهالى الحى .