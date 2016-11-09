اقبال على زراعة الخضار في الغاب والهيئة تخصص 670 هكتاراً للشتوية منها.

قال مدير الثروة النباتية بالهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة المهندس وفيق زروف أن زراعة الخضار الشتوية والصيفية انتشرت بشكل ملحوظ في منطقة الغاب خلال السنوات الماضية بسبب دورة إنتاجها القصيرة وتوافر مستلزمات الإنتاج من ري وسماد إضافة الى مردودها المادي الجيد. مشيراً إلى أن مناطق زراعة الخضار تتركز في مدن وبلدات محردة وكرناز والجلمة والعريض والحماميات.

ونوه زروف الى أن الهيئة خصصت مساحة 670 هكتاراً لزراعة محاصيل الخضار الشتوية للموسم الزراعي الحالي نظرا للاقبال على زراعة السبانخ والفول والخس والبقدونس لكون أراضي منطقة الغاب تناسب معظم هذه الأنواع لجودة تربتها وغزارة أمطارها في فصل الشتاء.

وأوضح أن نسبة تنفيذ خطة زراعة الخضار الشتوية بمنطقة الغاب خلال الموسم الزراعي الماضي وصلت إلى نحو/140/ بالمئة.