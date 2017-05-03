اقبال على زراعة العدس “البعلي” في حماة

وصل إجمالي المساحات المزروعة بمحصول العدس بنوعيه المروي والبعل في الأراضي الواقعة تحت إشراف مديرية الزراعة بحماة خلال الموسم الزراعي الحالي إلى 4152 هكتاراً.

وأوضح معاون مدير زراعة حماة الدكتور صطام الخليل في تصريح له اليوم أن المساحات المزروعة بالعدس البعل بلغت 4003 هكتارات والمروي 149 هكتاراً وجميعها تتركز في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية. مبيناً أن الهطلات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الماضي وانخفاض مستلزمات الإنتاج ساهما في إقبال الفلاحين على زراعة هذا المحصول وخاصة في الأراضي البعلية.

ونفذت مديرية الزراعة بحماة خلال العام الحالي 4 حقول إرشادية متخصصة بمحصول العدس في حربنفسه وحماة وسلمية.