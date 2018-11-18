اقبال لافت على الترخيص للمنشآت الصناعية في ريف دمشق

أعلنت مديرية الصناعة في محافظة ريف دمشق عن ترخيص 485 منشأة صناعية وحرفية منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال مدير الصناعة في المحافظة محمد فياض أن طلبات الترخيص للمنشآت الصناعية في المحافظة شهدت تطورا ملحوظا ولا سيما بعد تطهير كامل مناطق المحافظة من الإرهاب، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بموجب القانون 21 لعام 1958 خلال هذه الفترة وصل إلى 426 منشأة متوسطة إضافة إلى 59 منشأة حرفية.

وبين فياض أن من بين المنشآت 166 كيميائية و165 غذائية و62 هندسية و33 نسيجية وتتوضع في أرجاء المحافظة ما عدا مدينة عدرا الصناعية التي تتبع منشآتها لمديرية صناعة ريف دمشق، لافتا إلى أنه تم خلال الشهرين الأخيرين ترخيص نحو 95 منشأة منها 86 منشأة صناعية و9 منشآت حرفية ما يشير إلى الإقبال على العمل والاستثمار في المجال الصناعي.

وكشف فياض أن 59 منشأة صناعية حصلت على سجل صناعي لنفس الفترة الزمنية أي دخلت حيز العمل والإنتاج ووفرت 700 فرصة عمل، مبينا أن ما ساعد على تطور العمل الصناعي في المحافظة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 77 الذي أجاز بموجبه للجهة المختصة بالترخيص الإداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين ما سهل اقلاع العمل بالمنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الصناعي.