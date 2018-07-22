اقتحام الأقصى بأكثر من 1300 مستوطن تحت حماية قوات الاحتلال

جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال الاسرائيلية الخاصة كثفت من وجودها في المسجد الأقصى وعلى أبوابه منذ ساعات الصباح الأولى ونصبت السواتر الحديدية على الأبواب ثم بدأت مجموعات بأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة .

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان أن نحو 1023 مستوطنا اقتحموا الأقصى في الصباح و313 آخرين بعد الظهر على شكل مجموعات متتالية قامت بأعمال استفزازية داخل الساحات وعلى الأبواب كما وجهت الكلمات النابية ضد الفلسطينيين والأقصى إضافة الى الحث على هدم المسجد وكل ذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا صباحا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي اعتقلت فجرا سبعة فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ومداهمات في البلدة القديمة بمدينة القدس.

واعتدى العشرات من المستوطنين على التجار والصحفيين والفلسطينيين في سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى كما اعتقلت شرطة الاحتلال فتيين وشابين من ساحات الأقصى وعلى أبوابه.

واستباحت عصابات المستوطنين الليلة الماضية القدس القديمة ومارست طقوسا استفزازية أمام أبواب الاقصى وخاصة باب القطانين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.