اقلاع العمل مجددا بشركة “البورسلان” بحماة … و”الحديد” على السكة قريبا

عاود معمل الادوات الصحية فى الشركة العربية لصناعة البورسلان فى حماة انتاجه مجددا اليوم بعد توقفه نهاية عام 2012 نتيجة نفاد المواد الاولية التى تدخل فى صناعة هذه الادوات لدى مستودعات الشركة .

وأشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو خلال اشرافه على عمليات اعادة اقلاع العمل فى المعمل الى أن وزارة الصناعة حريصة على اعادة عجلة الدوران للشركة العربية لصناعة البورسلان فى حماة والتى تعد من اعرق شركات القطاع العام الصناعى لما تتميز به منتجاتها من جودة عالية فى السوق المحلية والخارجية وذلك بعد توقفها عن الانتاج لمدة تزيد على اربع سنوات .

وأكد أن اقلاع الشركة جاء نتيجة دعم الحكومة وتقديمها كل التسهيلات وكذلك دعم الفعاليات التجارية والصناعية فى المحافظة الذين تقدموا بعروض لتامين المواد الاولية التى تدخل فى صناعة الادوات الصحية. مشيرا الى أن الطاقة الانتاجية لمعمل الادوات الصحية تصل الى 1500 قطعة يوميا تشمل مختلف الادوات الصحية من المغاسل والمصابن والمراحيض التقليدية والحديثة اضافة الى خزانات المراحيض الحديثة وأعمدة البورسلان المستخدمة فى تثبيت المغاسل .

وأشار المدير العام للشركة المهندس حمزة المحمد الى أن الارادة القوية للطواقم العمالية والفنية فى الشركة شكلت أساسا لعودة المعمل لدائرة

الانتاج مرة أخرى ومعالجة وتذليل كل الصعوبات والتحديات المعترضة .

بعد ذلك اطلع وزير الصناعة خلال جولة له فى أقسام الشركة على مراحل الانتاج لاسيما فى قسم الافران الذى يتميز بوجود خبرات عمالية وفنية عالية أثبتت كفاءتها وجدارتها طيلة السنوات الماضية.

من جهة ثانية دعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزورى وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى المعنيين الى تأمين السماد لفلاحى المحافظة وذلك خلال شباط الجارى لحاجة المحاصيل الماسة له وامكانية توريده من الشركة العامة للاسمدة فى محافظة حمص التى تتبع وزارة الصناعة.

وأوضح الوزير أن الشركة العامة للأسمدة فى حمص متوقفة عن العمل والإنتاج نتيجة عدم توافر مادة الغاز اللازمة لتشغيل الشركة عقب تفجير الارهابيين لمعمل غاز حيان الذى كان يمد الشركة بكمية وقدرها 2ر1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا .

بعدها اطلع الحمو خلال جولة على الشركة العامة للمنتجات الحديدية الفولاذية فى حماة على المراحل واللمسات النهائية لإعادة اقلاع الشركة

من جديد وذلك عقب تطوير خطوطها وزيادة طاقتها الانتاجية من خبراء شركة ابولو الهندية.

وأشار المدير العام للشركة المهندس عبد الكريم الموسى الى جهود ادارة الشركة وفنييها وعمالها الذين يعملون بكامل طاقاتهم لتذليل أى عقبات تقف فى وجه انطلاق العملية الانتاجية فى الشركة وذلك بالتعاون مع الخبراء الهنود وخاصة ما يتعلق بالأمور التقنية كانجاز

البرمجيات والمعايرات اللازمة لتشغيل بعض الاجهزة والآلات .

وأضاف انه تم الانتهاء من تجهيز فرن الصهر والمكابس وما يناسبها من أصناف الخردة وانجاز شامل للبنى الهيكلية متوقعا البدء فى اطلاق

العملية الانتاجية فى الشركة مطلع اذار المقبل مع الاشارة الى أن عقد تطوير المعمل مع شركة ابولو الهندية يستمر حتى 19 نيسان المقبل

وأكد مدير عام الشركة أنه تم تأمين المواد الاولية /الخردة/لتشغيل معمل الصهر حتى أربعة أشهر قادمة وسيارات الشركة ماضية فى شحن المزيد من كميات الخردة تباعا بما يضمن استمرارية تشغيل المعمل .

وبين محافظ حماة فى تصريح صحفى اننا نشهد اليوم ولادة جديدة للقطاع الصناعى فى سورية من خلال اعادة اقلاع العمل فى الشركة العربية لصناعة البورسلان والادوات الصحية والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية اللتين تمثلان باكورة المعامل التى تم عودة انطلاق العملية الانتاجية فيهما دعما للاقتصاد الوطنى وإعادة اعمار سورية .

ورأى أمين فرع حماة لحزب البعث العربى الاشتراكى مصطفى سكرى أن عمال سورية يوجهون من خلال عودة العمل فى هاتين الشركتين الى سابق عهده فى السنوات الماضية رسالة للعالم اجمع بأنهم مصرون على العمل والإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى .

رافق وزير الصناعة فى جولته المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة الاسمنت.