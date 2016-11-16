اكتشاف أكبر حقل نفط في الولايات المتحدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن اكتشاف أكبر حقول النفط والغاز غير المستغلة في ولاية تكساس في تاريخ الولايات المتحدة.ووفقا لتقديرات الهيئة، فإن الحقل يحتوي في المتوسط على 20 مليار برميل من النفط، و16 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و1.6 مليار برميل من مكثفات الغاز.

وهذه الاحتياطات تزيد 3 مرات على احتياطات حقل “باكن ثري فوركس” الذي اكتشفته الهيئة في عام 2013، ما يجعل الحقل الجديد الأكبر في تاريخ البلاد. وقال منسق برنامج هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لموارد الطاقة والتر غيدروز: “حقيقة إنه أكبر حقل للنفط يبين وجود احتمال استخراج مليارات البراميل من النفط حتى في المناطق التي أنتجت المليارات منها”.