اكتشاف انزيم يقي من الإصابة بـ”الزهايمر”

توصل فريق من العلماء الأمريكيين فى دراسة حديثة، إلى أن إنزيم “ناد بلس”، يساعد على إطالة العمر، وتأجيل عملية الشيخوخة التى تصيب الخلايا.

وتشير نتائج دراسة جديدة إلى إمكانية المساعدة فى منع الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر والشلل الرعاش.

وعلى الرغم من أن العلماء قد قاموا بدراسة تأثير هذا الإنزيم على الكائنات الحية فقط ولم تطبق على الإنسان، إلا أنهم يتوقعون حدوث نفس التأثير بين البشر، وآليات إصلاح الخلية فى جميع الكائنات الحية.

وقال أحد الباحثين المشاركين فى تطوير الأبحاث، لقد فوجئنا أن إنزيم “ند بلس” يعمل على تأجيل عملية شيخوخة الخلايا وتمديد العمر فى الديدان وفئران التجارب.

كما أشارت بعض الأبحاث الطبية إلى أن العملية الرئيسية فى الشيخوخة تؤثر بصورة كبيرة على قدرة الخلايا على توليد الطاقة، وبالتالى زيادة خطى الشيخوخة