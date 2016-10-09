اكتشاف حالات إصابة بفيروس “زيكا” في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها في البلاد أول حالات الإصابة بمتلازمة “غيلان باريه” المرتبطة بفيروس زيكا.

وذكرت وكالة رويترز أن أعراض الإصابة بالمرض المذكور تم تأكيدها لدى 3 رجال وامرأتين يعيشون بولايات جنوب المكسيك.

ومتلازمة “غيلان باريه” هي حالة يهاجم فيها جهاز المناعة بالجسم جزءا من الجهاز العصبي الخارجي، مما يسبب ضعفا تدريجيا في الساقين والذراعين والجزء العلوي من الجسد، ويؤدي إلى الشلل المؤقت أحيانا.

ويعد زيكا من الفيروسات الحادة التي تنتقل للإنسان عن طريق لسع البعوض، ويترافق ذلك احيانا بأعراض كالحمى والتوعك والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة، بالإضافة إلى صداع في الرأس وألم في العضلات، كما أنه يشكل خطرا جسيما على المرأة الحامل، إذ يؤثر على صحة الجنين ويؤدي إلى تشوه في جمجمة المولود.