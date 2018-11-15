اكتشاف زهرة جينغتسي

اكتشف فريق من معهد علم الأحافير الجيولوجية بنانجينغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أخيرا نباتا جديدا في الكهرمان البورمي الذي يعود تاريخه إلى 99 مليون عام.

وأطلق الفريق على هذا النوع من النباتات القديمة اسم “زهرة جينغتسي”، ما يزيد أدلة جديدة مهمة لدراسة التطور المبكر لكاسيات البذور.

ومن وجهة نظر مورفولوجية، تتشابه “زهرة جينغتسي” بزهرة الورد الحديثة، أما من حيث التصنيف، فإنها تنتمي إلى المجموعة الأكثر أهمية من كاسيات البذور: النباتات ثنائية النواة الحقيقية.

بالإضافة إلى دراسة “زهرة جينغتسي” نفسها، قارن الفريق أيضا نتائج أبحاث مماثلة. ووجد الباحثون أنه قد ظهرت أنواع مختلفة من أحافير النباتات ثنائية الفلقة الحقيقية في جميع أنحاء العالم منذ حوالي 100 مليون عام، ما يدل على أنه النباتات ثنائية الفلقة الحقيقية قد بدأت في الازدهار خلال هذه الفترة، في حين نشأت كاسيات البذور في وقت مبكر.