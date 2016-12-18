اكتشاف سبب بطء دوران الطبقات الخارجية للشمس

أكد علماء من البرازيل والولايات المتحدة أنهم توصلوا لنتائج تبين السبب الحقيقي لبطء دوران الطبقات الخارجية للشمس مقارنة بحركة طبقاتها الداخلية.

وأكد العلماء أن السبب الحقيقي لتلك الظاهرة هو تأثير ظاهرة “بوينتنج-روبرتسون”، وهي ظاهرة تعلل سبب نقص سرعة جسم صغير يدور حول الشمس نتيجة امتصاصه للأشعة الشمسية وإعادة إشعاعها في جميع الاتجاهات، حيث فسر العلماء تلك الظاهرة بأنه عند انبعاث أشعة الطاقة الشمسية الممتصة من قبل جسم ما فإن الكميات الضوئية المنبعثة تأخذ معها قصوراً ذاتياً، أي أن القصور الذاتي للجسم يقل، وتتناسب مع هذا القصور الذاتي للجسم سرعته وكتلته. وعلى الرغم من أن الإشعاع ينقص (يخف) فإن كتلة الجسم لا تتغير، لأن الطاقة الخارجية يكون قد تم قبل ذلك إكسابها إشعاعا شمسيا، وعلى ذلك فإن نقص القصور الذاتي يؤدي إلى تقليل سرعة الجسم، وهذا ما يفسر سبب بطء دوران الطبقات الخارجية للشمس.

وأشار العلماء إلى أنهم توصلوا إلى نتائج تلك الأبحاث بعد أن استخدموا مرصد حركية الشمس (SDO-Solar Dynamics Observatory) لدراسة حركة طبقات الشمس ودورانها، حيث ساعدت تلك الأبحاث على دراسة الطبقات التي يصل عمقها إلى 150 كلم أحيانا.