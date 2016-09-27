اكتشاف محيط يشبه البحر الميت على كوكب “بلوتو

منذ وصول المركبة الفضائية نيوهورايزن التابعة لناسا لكوكب بلوتو في تموز الماضي، وبدأ العلماء في التعرف على أسرار هذا الكوكب، والذي تبين تمتعه بمناخ غريب ومتغير باستمرار، مما قد يشير إلى احتمالية وجود محيط سائل تحت قشرته الجليدية، والآن وطبقا لحسابات العلماء فهذا المحيط يمكن أن يكون على عمق 62 ميلا أي 100 كم ومن المرجح أن يكون مالحا مثل البحر الميت.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية قاد الدراسة “براندون جونسون” الجيولوجي بجامعة براون ونشر في مجلة الأبحاث الجيوفيزيقية، إذ درس الباحثون منطقة سبوتنيك بلانوم، والتي تأتي على شكل قلب ويبلغ عمقها 2,5 ميل واتساعها 621 ميل (1000 كم).

وقال البروفيسور جونسون “النماذج الحرارية والأدلة التي وجدت على سطح بلوتو تشير إلى أن المحيط قد يكون موجود، ولكن ليس من السهل استنتاج حجمه أو أي شىء آخر عنه، لكن تمكنا من تحديد سمكه والحصول على بعض أدلة حول تكوينه”.