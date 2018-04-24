اكتشاف مواهب الأطفال في حفل فني منوع بحماة

فقرات فنية راقصة وموسيقية ولوحات فنون شعبية لأطفال تضمنها الحفل الفني “صرخة من أطفال حماة” الذي أقيم على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في مدينة حماة.

وقدم الأطفال المشاركون بالحفل الذي نظمته مدرسة وروضة الأيمن النموذجية أغاني وطنية وتراثية وللطفولة وأخرى باللغتين الانكليزية والفرنسية إضافة لعروض مسرحية ومعرض فني شمل عددا من الأعمال اليدوية ورسوما ولوحات للأطفال تميزت بألوان الفرح التي عبرت عن تفاعلهم مع انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد مساحة الوطن.

وعبر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحفل لأنه أتاح لهم إظهار قدراتهم ومواهبهم في مجال التمثيل والتقديم والرسم.

وأشار أيمن قضيماتي مدير عام مجموعة الأيمن الدولية إلى أن الفعالية التي شارك فيها 250 طفلا وطفلة جاءت للترفيه عن الأطفال والتلاميذ وتشجيعهم على الدراسة.

بينما لفت عبيدة قضيماتي مدير مدرسة وروضة الأيمن النموذجية إلى أن العمل ركز على اكتشاف المواهب الصغيرة في سن مبكرة وخاصة في مرحلة الرياض عبر تطبيق نماذج تعليمية متقدمة ومنهاج تربوي إثرائي بأنشطة تنمي مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ.