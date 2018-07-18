اكتشاف 12 قمراً جديداً تدور حول المشتري

اكتشف علماء الفلك 12 قمرا جديدا تدور حول كوكب المشتري ليصل العدد الإجمالي لأقمار هذا الكوكب العملاق الغازي إلى 79 قمرا.

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن علماء من معهد كارنيغي للعلوم في واشنطن أوضحوا أن “هذه الصخور الفضائية تشكلت عند تفتت 3 أجسام أكبر حجما كانت تدور حول الكوكب إلى أجزاء أصغر بسبب تصادمها مع الكويكبات أخرى”.

ووصف العلماء أحد هذه الأقمار الـ 12 بـ “غريب الأطوار” لامتلاكه مدارا فريدا من نوعه بحيث يكون معرضا لخطر الاصطدام بالأقمار الأخرى وهو تصادم كوني يمكن أن يؤدي لمسح الصخور الفضائية.

ورصدت الأقمار الصغيرة الـ 12 عن طريق الصدفة أثناء بحث العلماء عن كوكب هائل محتمل معروف باسم “بلانيت اكس”.

ويتفوق المشتري على كوكب زحل بـ 17 قمرا وهو ثاني كوكب يمتلك أكبر عدد أقمار في النظام الشمسي.