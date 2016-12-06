اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

أكمل كاشيما انتلرز عقد الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية في كرة القدم، المقررة في اليابان من 8 إلى 18 كانون الأول، بعد فوزه السبت 3 كانون الأول، بالدوري الياباني.

وتشارك في البطولة سبعة فرق فضلا عن كاشيما وهي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب أمريكا المكسيكي بطل “الكونكاكاف” (أمريكا الشمالية)، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو ناسيونال الكولومبي (بطل كأس “ليبرتادوريس” (أمريكا الجنوبية)، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (بطل دوري أبطال إفريقيا) وتشونبوك الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا.

وتوج برشلونة الإسباني بلقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية، بفوزه على ريفر بلايت الأرجنتيني (3-0)، على ملعب هيروشيما الدولي.

وكان كورينثيانز البرازيلي أول الفرق المتوجة بلقب هذه البطولة عام 2000، قبل أن يعود الفريق عام 2012 ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأحرز برشلونة اللقب ثلاث مرات أعوام، (2009 و2011 و2015)، مقابل لقب واحد لكل من انتر ميلان الإيطالي (2010)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (2008)، وميلان الإيطالي (2007)، وانترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي (2006)، وساو باولو البرازيلي (2005)، وبايرن ميونيخ الألماني (2013)، وريال مدريد الإسباني (2014).