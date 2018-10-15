اكثار حماة.. البدء بتوزيع بذار القمح استعدادا للموسم القادم

بدأ فرع اكثار البذار بحماة بتوزيع بذار القمح على المزارعين تمهيدا واستعدادا بعمليات الزراعة حال اقتراب موعدها كما ذكر مدير اكثار حماة عبد الغني الأسود.

وزاد على ذلك بأنه يوجد لدى الفرع 6000 طن متاحة لمزارعي المحافظة وزعنا قسما كبيرا منها على المصارف الزراعية في المناطق لتخفيف الأعباء وأجور النقل على الفلاحين ولا يزال لدينا قسما منها يتم بيعها وفقا للسعر الجديد الذي تم تحديده قبل أسبوع من الآن وهو 180 الف ليرة للطن الواحد.

وفيما يتعلق ببذار الشعير قال الأسود: بأنه يوجد لدى الفرع 150 طنا جاهزة لمن يريد الشراء من المزارعين.

لكن السؤال الكبير والمهم المطروح الآن مؤداه: هل لحظت الخطة الزراعية التي تم إقرارها قبل شهر من الآن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

لمزيد من الانتاج الزراعي بحثا عن الاكتفاء الذاتي الذي كان سائدا حتى منتصف التسعينات ؟

انه بمثابة السباق الذي يجب ان تتركز عليه أبصار كل المعنيين في تنفيذ خططنا الزراعية وبخاصة المؤسسات البحثية المرتبطة مباشرة بالأهداف الزراعية وبالاقتصادية ليشكل هذا الارتباط نقطة ثقل فعالا ومتفاعلا إذ لا تزال محاصيلنا الزراعية رهينة الإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية ما يجعلها شماعة يعلق عليها المقصرون أخطاءهم 0

يذكر ان خطة سهل الغاب لهذا العام زراعة 60 الف هكتار لهذا العام 0

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