اكثر من 260 الف خدمة صحية قدمها مشفى أباظة بالقنيطرة

بلغ عدد الخدمات الطبية والصحة التي قدمتها مشفى أباظة بالقنيطرة منذ بداية العام ولغاية أيلول الفائت نحو 260 ألف خدمة صحية، في حين أن عدد المرضى والمراجعين للفترة المذكورة وصل إلى نحو 46 ألف مريض.

واكد الدكتور نضال سطاس مدير عام العيئة العامة لمشفى أباظة إلى أن عدد العمليات الإسعافية بلغت نحو 1193 عملية والباردة 820 والولادات القيصرية 211 والطبيعية 548 وعدد مراجعي العناية العامة 239 وعدد مراجعي قسم الإسعاف 27196، أما مراجعو العيادات الخارجية 12426 مراجعاً، أما عدد جلسات قسم الكلية 1308 وعدد جلسات تفتيت الحصى 32 وعدد خدمات الإيكو 5384 وعدد مرضى الضماد الخارجي 1508 وحالات الجبس 1484، لافتاً إلى أن عدد الحوادث الإسعافية التي راجعت قسم الإسعاف كالرضوض بلغت 2399 والجروح 1667 والسقوط 323 وحوادث السير فقط 32 والحروق 42 وطعن بالسكين حالة واحدة والمشاجرة 10 والتسمم الدوائي 5 والغذائي 6 والكيميائي 3 ولدغ الحشرات 66 حالة.‏

واشارسطاس إلى أن عدد الفحوصات المخبرية بلغت نحو 176 ألف خدمة وعدد مرضى تخطيط السمع 52 ومرضى تخطيط القلب 1459 في حين أن عدد صور الأشعة البسيطة 16452 وصور الطبقي المحوري 839 وصور البانوراما السني 2361 وصور الماموغرام 152 وصور الأشعة الظليلية 257.‏

ولفت إلى أن المشفى ممثلة بالإدارة تسعى جاهدة لتأمين مستلزمات الإنتاج المطلوبة من أدوية وأكسجين ولوازم (مستهلكات طبية) وغير ذلك سعياً منها للحفاظ على جودة الخدمة الطبية وإبقاء الخدمة في متناول كافة المرضى والمراجعين سواء المقيمون على أرض المحافظة أو من محافظات مجاورة على الرغم من النقص الكبير في الكادر الطبي سواء على مستوى الاخصائيين أم المقيمين.‏