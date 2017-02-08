الآفاق العلمية الجديدة للطلاب المتميزين موضع بحث في جامعة تشرين

بحثت ادارة هيئة التميز والإبداع خلال لقائها اليوم طلاب البرامج الاكاديمية من خريجى المركز الوطنى للمتميزين فى جامعة تشرين باللاذقية

عددا من القضايا المتعلقة بالشؤون العلمية والإدارية بهدف تطوير الية العمل ووضع الخطوط الاساسية لانطلاقة علمية متجددة بما يزيد من تفعيل واستثمار تميزهم.

وبين رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أن الهيئة تسعى بشكل حثيث لفتح آفاق جديدة لعملية ايفاد طلاب البرامج الاكاديمية بمختلف

اختصاصاتهم ووفق أعلى المعايير الاكاديمية. لافتا الى استمرار التشبيك والمشاورات مع الجهات المعنية فى الصين وهنغاريا لتأمين بعثات جديدة اليهما. بينما تتوافر المنح الدراسية الروسية للدفعة التى ستتخرج حاليا من الطلاب بمختلف اختصاصاتهم.

وأوضح العزب أن وزارة التعليم العالى تعتبر الجهة المسؤولة عن عملية ايفاد طلاب البرامج الاكاديمية حيث تخضع هذه العملية لظروف معينة مرتبطة بالجامعات الاجنبية المتاحة وتصنيفاتها والتى تركز الهيئة على اختيار أفضلها بشكل يرفع من سوية الموفدين ويزيد من خبراتهم العلمية. مشيرا الى أن تسهيلات عدة أقرت لكى ينجز الطلاب أوراقهم اللازمة للإيفاد.

واعتبر العزب أن لقاء طلاب البرامج الاكاديمية محطة لتبادل الحوار والاستماع الى طروحات الطلبة لمعرفة النقاط الايجابية وتدعيمها بشكل

أكبر وتلافى النقاط السلبية أو التقصير

من جانبه تحدث مدير البرامج الاكاديمية فى هيئة التميز والإبداع الدكتور محمد عامر الماردينى عن المسؤولية الكبيرة التى يتحملها الطلاب

المتميزون فى نقل خبرات وثقافات الدول التى يوفدون اليها ومحاولة توظيفها بشكل صحيح ضمن بلدهم سورية. مبينا أن ظروف الازمة الراهنة وقلة الموارد المالية أثرت فى امكانية زيادة المخصصات المالية للطلاب الموفدين وضيق الهامش المتاح للتحرك فى هذا الموضوع.

بدوره قال رئيس جامعة تشرين الدكتور هانى شعبان ان//الجامعة قدمت جميع التسهيلات اللازمة لمركز المتميزين وخريجيه الدارسين ضمن كلياتها ليتفرغوا لعملية البحث والإبداع. مؤكدا أن التعاون مستمر مع هيئة التميز والإبداع لتنمية هذه المواهب لتصل الى مراكز علمية متقدمة تسهم بتطوير البلاد وتقدمها.

ولفت شعبان الى أن عملية توسيع أبنية الكليات الهندسية جارية فى الجامعة والتى ستلحظ بكل تأكيد تخصيص الطلاب المتميزين ضمن هذه الكليات بأقسام خاصة بهم تدفع العملية التعليمية النظرية والعملية نحو الأمام

وفى مداخلاتهم دعا الطلاب الى زيادة عدد المنح وجهات الايفاد المخصصة لهم وتحديد مواعيدها بشكل دقيق ووضع أسس للجامعات التى يمكن ان يدرس فيها الطالب وتسهيل اجراءات تحضير الاوراق اللازمة للإيفاد وزيادة الراتب المخصص له ورفع مدة الاجازة الممنوحة للدارسين لأكثر من 45 يوما وجعلها سنوية وليس كل عامين وإقامة معسكرات انتاجية للطلاب وفصل امتحاناتهم عن الامتحانات الجامعية وإتاحة المجال لهم للاستفادة من المخابر الحديثة للمعهد العالى للعلوم التطبيقية نظرا لقدم تجهيزات مخابر الكلية وتعديل الخطة الدراسية للطلاب المتميزين وإجراء لقاءات دورية معهم للاستماع الى مقترحاتهم بهذا الخصوص.

يذكر أن هيئة التميز والإبداع احتفلت فى أيلول الماضى بتخريج الدفعة الاولى والبالغ عددها 33 طالبا وطالبا من البرامج الاكاديمية التى تشكل محطة مهمة فى اعداد الاختصاصيين فى المرحلة الجامعية الاولى وتم ايفادهم الى روسيا للدراسات العليا.