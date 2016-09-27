الأحد القادم.. انطلاق المهرجان المسرحي الشبابي الثالث بالسويداء

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس منظمة شبيبة الثورة، تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات المهرجان المسرحى الشبابي الثالث الذي يقيمه فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء، على خشبة مسرح مديرية التربية، ويتضمن عشرة عروض اغلبيتها من تأليف وإخراج المواهب الفنية الشابة وبعضها مأخوذ من نصوص عالمية.

وأشارت عضو قيادة فرع الشبيبة رئيس مكتب الأنشطة الفنية لمى السلامة إلى أن الأعمال التي ستقدم خلال المهرجان هي نتاج لتدريبات الشباب في الوحدات الشبيبة، ولدورة إعداد الممثل التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية بإشراف المخرج المسرحي رفعت الهادي.

ولفتت السلامة إلى أن المهرجان الذي أصبح تقليدا سنويا يشكل فرصة لإظهار المواهب الفنية الشابة المتميزة، ويتماشى مع الجهود المبذولة من قبل المنظمة لرعايتها وصقلها.