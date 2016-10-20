الأحد القادم بدء المنافسات لتحديد الأوائل في الأولمبياد العلمي للمدرسين

يشارك الأحد القادم 228مدرسا ومدرسة في المنافسات النهائية لتحديد الأوائل على مستوى سورية ممن تأهلوا نتيجة اختبارات المحافظات للأولمبياد العلمي للمدرسين الذي تقيمه وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع.

وأوضح رئيس الهيئة عماد العزب أن الأولمبياد يهدف إلى إبراز المتميزين من المدرسين بمختلف الاختصاصات والتنمية المهنية المستدامة لهم لرفع مستوى ادائهم بشكل مستمر وتعزيز ثقافة المنافسة العلمية.

وأصدرت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع في 13الجاري أسماء المتأهلين إلى اختبارات المرحلة النهائية على مستوى القطر للأولمبياد العلمي السوري لموجهي ومدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية لعام 2016.

وبدأت المرحلة الأولى من الاختبارات النظرية للأولمبياد العلمي التي تنافس فيها850 مدرسا ومدرسة في الـ9 من الشهر الجاري ضمن أربعة مراكز في دمشق وحمص وحلب واللاذقية.