الأحد القادم.. تصفيات المرحلة الثانية للأولمبياد العلمي السوري على مستوى المناطق

بمشاركة 25 ألفا و257 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات تنطلق يوم الأحد القادم تصفيات المرحلة الثانية على مستوى المناطق من منافسات الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري /2018-2019/ بمواد /الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء/.

وتجرى الاختبارات بالتاريخ والتوقيت نفسهما في جميع المحافظات ضمن تجمعات جغرافية محددة ولمدة ساعتين وتهدف إلى اكتشاف قدرات الذكاء والتحليل والاستنتاج عند الطلاب المشاركين من خلال أسئلة شاملة تم وضعها من قبل اللجان العلمية المركزية بالأولمبياد العلمي السوري.

وكانت هيئة التميز والإبداع أجرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية اختبارات المرحلة الأولى من المنافسات على مستوى المدارس بالتوقيت نفسه ولمدة ساعة ونصف الساعة في جميع المحافظات حيث اختار كل طالب مشارك مادة علمية واحدة من مواد الأولمبياد.

وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءاً من المحافظات وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعدادا للمشاركات العالمية.