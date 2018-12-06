الأحمد: تطوير المراكز الثقافية.. ومكافحة كافة أشكال الفساد

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه الأخير بأعضاء الحكومة، ترأس الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة اجتماعاً ضم السادة معاوني الوزير والمستشارين والمدراء العامين في الوزارة.

ووجه الأحمد بوضع الخطط الاستراتيجية والرؤى المتطورة لعمل كل مديرية وآليات تنفيذها، ومكافحة كافة أشكال الفساد والترهل الإداري، وتبسيط الإجراءات، وتطوير التشريعات، وتخصيص مكتب شكاوى الكتروني على موقع الوزارة ومتابعة هذه الشكاوى ومعالجتها.

وشدد الأحمد على أهمية تطوير العمل الثقافي الذي يعد من أهم القطاعات التي يعول عليها المجتمع في المرحلة القادمة، والعمل على إبراز صورة ثقافية لائقة بسورية وتاريخها.

وأكد الأحمد على ضرورة معالجة أي خلل في عمل المديريات، وتذليل الصعوبات، وتطوير عمل المراكز الثقافية، ودراسة أعمال الترميم للأوابد الأثرية والمنشآت الثقافية المدمرة، وإنعاش الحركة الثقافية في جميع المحافظات السورية، وتطوير العمل الإعلامي في الوزارة، وإقامة دورات تدريبية لكوادر الوزارة، وزيادة المنتوج الثقافي على كافة الأصعدة بشكل مدروس وممنهج، والتعاون بين جميع المديريات.