الأحمد: سورية مستمرة في معركتها القانونية عبر ملاحقة جميع من شارك بسفك الدم السوري

أكد وزير العدل نجم الأحمد أن السيادة الوطنية تمثل وجهاً من أوجه السلطة العامة باعتبارها ركنا من أركان الدولة ما يعني “أن للدولة في القانون الدولي والدستوري كامل الحرية في التصرف بمواردها البشرية والطبيعية وكل ما يتعلق بممتلكاتها الجوية ومياهها الإقليمية” وهو ما يمنع تدخل أي دولة أخرى في شؤونها مشيرا إلى أن ما يجري اليوم في سورية والمنطقة يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف الاحمد خلال افتتاح الندوة القانونية الدولية الاستراتيجية التي أقامتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الإعلام والثقافة “بعنوان “السيادة الوطنية السورية بمواجهة مستجدات ومتغيرات التوازن الدولي الاستراتيجي وتسييس المنظمات الدولية للجرائم الواقعة على الشعب السوري” وذلك على مدرج وزارة العدل بدمشق: إن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم التي خالفت القانون الدولي وانتهكت سيادة البلدان الأخرى” لافتا إلى أن تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية “تحالفا دوليا” مزعوما بذريعة مكافحة الإرهاب في سورية دون التنسيق مع الحكومة السورية ودون تفويض من مجلس الأمن “انتهاك مفضوح لسيادة الدول ودليل على استمرار التدخل الأمريكي في شؤون الدول الداخلية”.

ولفت وزير العدل إلى محاولة أعداء سورية التشويش على الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب من خلال هجوم آلاف من الإرهابيين على تدمر مؤكدا أن الدولة السورية لن تتوقف في الدفاع عن نفسها حتى القضاء على آخر إرهابي وأنها مستمرة بمعركتها القانونية “بملاحقة جميع من شارك بسفك الدم السوري”.