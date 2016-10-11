الأحمد يبحث مع تلابا التعاون الثقافي بين البلدين

بحث وزير الثقافة محمد الأحمد مع نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الثقافي ولاسيما ما يتعلق بموضوع الحفاظ على الآثار والتراث والقيام بأنشطة ثقافية مشتركة.

وقال وزير الثقافة: تربطنا علاقات صداقة قديمة مع جمهورية التشيك حيث نمتلك التراث والتجربة الثقافية نفسها، مبينا أن اللقاء تركز حول كيفية تقديم الجانب التشيكي المساعدة لترميم ما تضرر من آثار في سورية على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة، والجوانب التي يمكن أن تسهم بها دولة التشيك الصديقة لتقديم المساعدة في هذه المجال، كما تم البحث في إمكانية القيام بنشاطات ثقافية مشتركة خلال العام القادم بالتنسيق مع السفارة التشيكية بدمشق منها إقامة أسبوع سينمائي مشترك.

من جهته نوه نائب وزير خارجية جمهورية التشيك بصمود الشعب السوري وبطولاته في وجه الإرهاب التكفيري الذي تتعرض له سورية منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتعاون في مختلف الجوانب الثقافية ولاسيما في مجال ترميم الآثار، معربا عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين من خلال عرض ثروة الثقافة السورية للشعب التشيكي.

وبين مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم أن المباحثات مع الوفد التشيكي شملت إمكانية مشاركتهم بأعمال الترميم للمواقع الأثرية التي تعرضت للتدمير الممنهج على يد الإرهاب، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتدريب والتأهيل، مشيرا إلى انه سيتم وضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين بهذا المجال لإنقاذ التراث السوري الذي يعد تراثا عالميا وإنسانيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الدول الأخرى.