الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق مع استمرار تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فيما يكون الجو ليلا مائلا للبرودة ويحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الجبلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.