الأدوية “المزمنة” لصحفيي حمص مجاناً

وقع فرع إتحاد الصحفيين بحمص إتفاقية مع مديرية الصحة يتم بموجبها صرف أدوية الأمراض المزمنة للزملاء الصحفيين بالمحافظة مجاناً على مدى حياة الزميل.

وقال بسام علي رئيس فرع الإتحاد أن الإتفاق هو الأول من نوعه في سورية و تم بمبادرة من فرع حمص لإتحاد الصحفيين وهو يشمل كل الزملاء المنتسبين للإتحاد وسوف يصبح ساري المفعول عندما تستكمل قوائم أسماء الزملاء ليصار إلى رفعها إلى مديرية الصحة التي سوف تشكل لجنة لفحص الحالات المعروضة عليها.

وتشمل الإتفاقية كل الأمراض المزمنة التي يحتاج فيها المريض إلى أدوية بشكل منتظم.

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