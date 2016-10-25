الأذن اليمنى أفضل من اليسرى في الفهم..لماذا؟

كشفت الأبحاث أن لدى البشر ميلا إلى الاعتماد بشكل غريزي على الأذن اليمنى، وقد كانت هناك دراسة وضعت تحت المراقبة عدة أشخاص يستمعون إلى موسيقى عالية.

هذا وتوصلت النتائج إلى أن معظمهم كانوا يميلون للاستماع إلى المحادثات بالأذن اليمنى لفهم ما يُقال، السؤال الآن، لماذا قد نفضل الأذن اليمنى على اليسرى عند الاستماع لأمر مهم؟

ترتبط الأذن اليمنى بالجزء الأيسر من الدماغ، في حين أن الأذن اليسرى ترتبط بالجزء الأيمن منه، وهو نفس الشيء حين نتحدث عن استخدام اليد اليمنى أو اليسرى.

ويعد الجزء الأيسر من الدماغ الأفضل في استيعاب الحديث والكلمات واللغة ومعالجة المعلومات، في حين أن الجزء الأيمن أفضل في إدراك الموسيقى وفهمها.

ويختلف فهم الموسيقى عن فهم الكلام، فحين تستمع إلى الموسيقى، فإن وصول إحساس النغمة أكثر أهمية من النغمة الفردية.