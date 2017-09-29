الأردن.. “علي الصوت من عمّان ما بدنا غاز الكيان ولو أعطونا بالمجان”

بهدف اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، انطلقت، اليوم، مسيرة احتجاجية من مجمع النقابات إلى الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء الأردنية، بمشاركة عشرات المواطنين والحراك الشعبي.

وطالب المشاركون في المسيرة بإلغاء إتفاقية “العار”، مرددين هتافات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكافة أشكال التطبيع مع الكيان، حيث هتفوا “من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال”، “علي الصوت من عمان ما بدنا غاز الكيان ولو أعطونا بالمجان”.

ويعتبر معارضو الاتفاقية أنها ترهن إرادة الدولة الأردنية بيد الكيان الإسرائيلي من خلال شراء الغاز المنهوب من الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية.