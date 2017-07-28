الأردن.. مظاهرات حاشدة تطالب بإغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي

تظاهر مئات الاردنيين اليوم في العاصمة الأردنية عمان تضامنا مع المسجد الأقصى وللمطالبة بإغلاق سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في بلادهم.

وذكر موقع عمون الإخباري الأردني أن المتظاهرين عبروا عن احتجاجهم على طريقة تعامل النظام الأردني مع الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي وأدى إلى مقتل أردنيين اثنين برصاص دبلوماسى إسرائيلي يعمل في سفارة الاحتلال مرددين عبارات مثل (لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان) و(عالقدس رايحين شهداء بالملايين) في ظل انتشار أمني مكثف لقوات أمن النظام الأردني التي قامت بتفريقهم لاحقا.

وكانت سلطات النظام الأردني وضمن سياسة التطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت مؤخرا للدبلوماسي في سفارة الاحتلال بعمان الذى قتل الأردنيين الاثنين داخل مجمع السفارة بمغادرة أراضيها.

يذكر أن النظام الأردنى يرتبط مع كيان الاحتلال “بمعاهدة سلام” تسمى معاهدة وادى عربة وتم توقيعها فى تشرين الاول عام 1994.