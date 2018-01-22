الأرصاد: أمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول بعد الظهر والمساء إلى غائم بالمناطق الساحلية والشمالية والوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق تلك المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات فوق اغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة أحيانا كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتصل سرعتها الى 50 كيلومترا بالساعة.