الأرصاد الجوية: ارتفاع بالحرارة والجو صحو بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.