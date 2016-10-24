الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال ضعيف لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والجزيرة والمرتفعات الجبلية.

ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 27/11

المنطقة الجنوبية 26/11

المرتفعات الجبلية 22/8

المنطقة الوسطى 28/14

المنطقة الساحلية 28/19

المنطقة الشمالية 27/12

منطقة الجزيرة 29/14

المنطقة الشرقية 31/13

منطقة البادية 29/11/0