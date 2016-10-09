الأرصاد الجوية: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل غدا درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية في معظم المناطق.