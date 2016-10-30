الأرصاد الجوية: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية والجزيرة، وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل غدا درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية والجزيرة.