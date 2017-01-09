الأرصاد الجوية: انخفاض بالحرارة وهطلات ثلجية على المرتفعات

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وكما توقعت المديرية ليوم غد بأن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية.

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما بلغت سماكة الثلوج في صلنفة 12 سم وفي عرنة وحينة 3 سم.