الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام الى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومترا في الساعة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 22/10

المرتفعات الجبلية 17/4

المنطقة الوسطى 21/9

المنطقة الساحلية 23/14

المنطقة الشمالية 20/9

منطقة الجزيرة 22/10

المنطقة الشرقية 23/12

البادية 22/9.