الأرصاد الجوية تحذّر من تشكل السيول في المناطق الساحلية والشمالية

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية في المناطق الجنوبية وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المناطق الشمالية والساحلية والوسطى كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر كانون الاول يبلغ 18 درجة في طرطوس و17 درجة في اللاذقية و15 درجة في درعا و14 درجة في دير الزور ودمشق و13 درجة في السويداء وحمص وحماة والحسكة والرقة و 12 درجة في إدلب وحلب والقنيطرة.